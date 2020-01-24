На Вінниччині судитимуть фермера, що розорав трипільське поселення та поховання бронзової доби



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Розмір завданої шкоди становить 123 тисячі гривень

На Вінниччині фермер розорав та обробляв курган та залишки стародавнього поселення. Через це завдав шкоди на 123 тисячі гривень.

Справу передали до суду.

Чоловік незаконно обробляються дві земельні ділянки на території Чечельницького району. Загальна площа понад 20 га. На них розташовані пам’ятки культурної спадщини – поселення трипільської культури IV-III тис. до н.е. та могильник доби бронзи IX ст. до н.е. про що складено відповідний акт.

Місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за ч.2 ст.197-1 КК України за кваліфікацією самовільне зайняття земельних ділянок особливо цінних земель.

Під час досудового розслідування отримано розрахунок розміру шкоди, який становить 123 тис. грн, проведено необхідні слідчі дії. Оголошено про підозру особі, що здійснював обробіток землі.

На підставі зібраних доказів обвинувальний акт відносно особи, який самовільно зайняв вищевказані земельні ділянки, направлено до суду.

Джерело: Vinbazar