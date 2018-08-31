На Вінниччині судитимуть жінку, яка намагалась дати хабар полісмену



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За надання неправомірної вигоди правоохоронцю жінці повідомлено про підозру

Прокуратурою Вінницької області спільно із працівниками Вінницького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та працівниками слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області задокументовано факт надання мешканкою однієї із областей неправомірної вигоди у розмірі 300 доларів США керівнику одного із слідчих відділень поліції за не проведення останнім слідчих дій та закриття кримінального провадження відносно третьої особи.

Правопорушницю затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Особі, яка надавала неправомірну вигоду, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України та до Вінницького міського суду скеровано клопотання щодо обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Джерело: Vinbazar