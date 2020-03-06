На Вінниччині за рік вдвічі зросли онлайн-платежі за газ



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Найпопулярнішою серед споживачів газу Вінниччини є система iBox

Майже 21 тис. платежів за газ через онлайн-системи здійснили клієнти «Вінницягаз Збут» у січні-лютому 2020 року. Це вдвічі більше, ніж в аналогічний період 2019 року.

Клієнти «Вінницягаз Збут» все частіше використовують онлайн-системи для оплати за газ. Найчастіше користуються сервісами iBox, iPay.ua, Portmone.com та EasyPay.

«Зручність, доступність та оперативність – основні причини зростання електронних розрахунків. Онлайн платежі дозволяють заплатити за спожитий газ у зручний для клієнта час, без черг та з мінімальною комісією, або й взагалі без неї, залежно від обраної платіжної системи», - говорить директор «Вінницягаз Збут» Василь Сопільник.

Найпопулярнішою серед споживачів газу Вінниччини є система iBox. За 2 місяці 2020 року за допомогою цієї платіжної системи споживачі газу здійснили понад 7 тис. проплат. Це майже третина від усіх онлайн-платежів за січень-лютий поточного року.

Вдвічі зросла кількість розрахунків через платіжну систему iPay.ua. Якщо у січні-лютому минулого року нею скористалися майже 3 тис. споживачів, то в аналогічний період 2020 р. - понад 6 тис.

Стабільна динаміка розрахунків спостерігається через платіжну онлайн систему Portmone.com. За 2 місяці 2020 року за її допомогою здійснено понад 6,5 тисяч платежів, це на пів тисячі більше, ніж в аналогічний період 2020 р.

Мобільні та сучасні системи онлайн оплати зручні у розрахунках як для споживачів, так і для «Вінницягаз Збут», адже забезпечують швидке проведення платежів, їх обробку та відображення у клієнтській базі компанії.