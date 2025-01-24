На Вінниччині затримали браконьєрів, які зловили риби на понад один млн грн

Правоохоронці виявили трьох жителів Вінниччині, які займались незаконним виловом риби

У Гайсинському районі на Вінниччині поліція виявила факт браконьєрського вилову риби. Розмір завданої шкоди екосистемі становить майже 1,7 млн грн. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Вінницькій області.

Як зазначають у поліції, 23 січня на Ладижинському водосховищі працівники поліції виявили трьох жителів Гайсинського району, які займались незаконним виловом риби.

Правоохоронці вилучили у зловмисників 16 сіток, п’ять човнів, автомобіль і незаконно виловлену рибу – понад 1000 екземплярів різних видів.

Наразі розслідуються провадження за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Гайсинської окружної прокуратури, вирішується питання щодо повідомлення фігурантам підозру та накладення арешту на вилучені речові докази. Такий злочин карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.