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У центрі Вінниці 22-річний водій збив двох дівчат на переході (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У центрі Вінниці 22-річний водій збив двох дівчат на переході (відео)
Поліція затримала 22-річного водія
фото: Поліція Вінницької області

Молодику загрожує до восьми років позбавлення волі

 У Вінниці поліція затримала 22-річного водія автомобіля Mercedes, який здійснив наїзд на двох дівчат на пішохідному переході у центрі міста. Про це повідомляє Поліція Вінницької області.

Сьогодні, 16 січня о 16:20 на вулиці Театральна водій автомобіля Mercedes здійснив наїзд на пішоходів. Двоє дівчат, віком по 19 років, переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. З тілесними ушкодженнями вони госпіталізовані до лікарні.

У центрі Вінниці 22-річний водій збив двох дівчат на переході (відео) фото 1

Водієм виявився мешканець Тульчинського району. Слідчі готують матеріали для повідомлення затриманому про підозру, а також обрання йому запобіжного заходу.

«За цим фактом слідчим управлінням розпочато розслідування провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

До обрання запобіжного заходу 22-річний водій перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До слова, у Вінниці на вулиці Данила Галицького водій Nissan Leaf збив жінку на нерегульованому пішохідному переході, внаслідок чого постраждалу госпіталізували. 

Нагадаємо, що у Святошинському районі внаслідок ДТП загинуло двоє людей. 

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Теги: ДТП Вінниця поліція пішохід травма

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