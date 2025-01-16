У центрі Вінниці 22-річний водій збив двох дівчат на переході (відео)
Молодику загрожує до восьми років позбавлення волі
У Вінниці поліція затримала 22-річного водія автомобіля Mercedes, який здійснив наїзд на двох дівчат на пішохідному переході у центрі міста. Про це повідомляє Поліція Вінницької області.
Сьогодні, 16 січня о 16:20 на вулиці Театральна водій автомобіля Mercedes здійснив наїзд на пішоходів. Двоє дівчат, віком по 19 років, переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. З тілесними ушкодженнями вони госпіталізовані до лікарні.
Водієм виявився мешканець Тульчинського району. Слідчі готують матеріали для повідомлення затриманому про підозру, а також обрання йому запобіжного заходу.
«За цим фактом слідчим управлінням розпочато розслідування провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.
До обрання запобіжного заходу 22-річний водій перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
У Вінниці 22-річний водій автомобіля Mercedes збив двох дівчат pic.twitter.com/YxLfyRUqvH— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 16, 2025
До слова, у Вінниці на вулиці Данила Галицького водій Nissan Leaf збив жінку на нерегульованому пішохідному переході, внаслідок чого постраждалу госпіталізували.
Нагадаємо, що у Святошинському районі внаслідок ДТП загинуло двоє людей.
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