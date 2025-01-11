Росіянка випадково підтвердила ураження військового табору на Бєлгородщині (перехоплення)

Сестра одного з загарбників розповідає про втрати росіян

Українська розвідка отримала радіоперехоплення, в якому підтверджується ураження російського військового табору в Бєлгородській області. В результаті атаки шість російських солдатів загинули. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Відомство оприлюднило перехоплену розмову, в якій сестра одного з загарбників розповідає про втрати росіян.

«Ракета прилетіла на полігон. Ну, вони встигли, деякі «пацанята сиганули в окопи», а шість строковиків загинули», – ідеться в розмові.

ГУР України вкотре наголосило, що за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, винні понесуть справедливу відплату.

Нагадаємо, в Енгельсі після атаки ЗСУ вже четверту добу палає нафтобаза. Вона спалахнула у ніч проти 8 січня. Тоді місцеві жителі скаржилися на смог у місті, але в Росспоживнагляді заявили, що ніяких забруднень немає.

Тоді дрони атакували нафтобазу комбінату «Кристал» росрезерву. Це федеральна держустанова, яка зберігає паливо для авіабази «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація росіян. Станом на 2023 рік аеродром був єдиним, де були розміщені стратегічні бомбардувальники Ту-160.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що це українські військові уразили російську нафтобазу в Енгельсі, але результати бойової роботи ще уточнюють.

Військові зазначили, що ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їхні можливості завдавати ударів по мирних українських містах і цивільних об’єктах.