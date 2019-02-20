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    Новини

    На Вінниччині зайнялось два будинки

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    На Вінниччині зайнялось два будинки

    Причина пожеж - коротке замикання електромережі

    18 лютого о 19:47 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в селі Пилява Тиврівського району горить господарча будівля. Прибувши до місця виклику, рятувальники ДПРЧ-31 селища Тиврів о 20:20 пожежу локалізували, а о 20:41 ліквідували.

    Завдяки оперативним діям рятувальників від вогню вдалося врятувати домашню птицю (курит а індики в кількості 20 шт.). Полум'ям пошкоджено шиферну покрівлю будівлі на площі 21 кв.м.

    Того ж дня о 20:38 іллінецькі рятувальники ліквідували загоряння господарчої будівлі в селі Тягун. Там, внаслідок пожежі, вогнем знищено домашню худобу (корова і свиня) та 3 центнери сіна.

    До боротьби з вогнем залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

    В обох випадках пожеж ймовірна причина - коротке замикання електромережі.

    Джерело: Vinbazar

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