На Вінниччині жінка кочергою вбила рідного брата



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Триває слідство

4 березня у Тиврівському районі жінка під час сварки нанесла смертельну травму кочергою рідному братові. Під час конфлікту обидва його учасники знаходились в стані алкогольного сп’яніння.

У с. Нове місто під час спільного розпиття алкогольних напоїв між 42-річною жінкою та її старшим братом виник словесний побутовий конфлікт.

Коли 58-річний чоловік після сварки пішов у свою кімнату, розлючена жінка, аби помститись за образу, схопила кочергу та вдарила його по тулубу. Травма виявилась смертельною.

Жінка затримана у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За вбивство брата їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Джерело: Vinbazar