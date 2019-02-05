На Вінниччині жінка зазнала смертельних травм під колесами автомобіля



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33-річну потерпілу встигли ще живою привезти до лікарні

На Вінниччині вночі минулої доби сталася летальна ДТП. Під колесами автомобіля киянина зазнала тяжких травм молода жінка. Потерпіла не змогла вижити після цієї аварії – повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Трагедія трапилась близько 2-ої години ночі на дорозі в селі Животівка Оратівського району. 40-літній житель Києва на своєму Subaru Forester збив 33-річну жінку, що саме йшла по дорозі.

Потерпілу з тяжкими травмами відразу доправили до лікарні. І навіть встигли її привезти туди ще живою. Та, на жаль, медики виявились безсилими. Тілесні ушкодження, отримані молодою жінкою, виявилися несумісними з життям.

Автомобіль винуватця наїзду забрали на арештмайданчик. А щодо цього випадку, відкрили кримінальне провадження за статтею 286 ч.2 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Якщо вину водія доведуть, то він може отримати до 8 років обмеження волі.

Джерело: vn.oblast.online