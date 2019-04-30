На Вінниччині знизився рівень захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції



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Епідемічна ситуація з грипу та ГРВІ у Вінницькій області

Впродовж 17-го тижня 2019 року за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 6253 особи, серед захворілих 4148 (66,3%) дітей.

Про це інформує Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України, повідомляє «Главком».

Рівень захворюваності на дані інфекції в порівнянні з минулим тижнем знизився на 3,4 % і склав 398,6 випадків на 100 тис. нас., при епідемічному порозі 490,0 випадків на 100 тис. нас. Захворюваність була на 18,7 % нижчою епідемічного порогового рівня.

За тиждень госпіталізовано 248 осіб, в т. ч. 222 дитини. Летальних випадків не зареєстровано.

Найбільші рівні захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції реєструвались у Вінниці, Барському та Тиврівському районах.

З початку епідемічного сезону 2018-2019 років вірусологічною лабораторією ДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗ України» методом ПЛР досліджено 99 зразків матеріалу, у 56 випадках було виділено вірус грипу типу А, в т.ч. 36 грипу А H3N2. Продовжувалась проводитись специфічна профілактика грипу. З початку епідемічного сезону щеплено 8463 особи, в т.ч. 1831 дитина.