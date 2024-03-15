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Атака на Вінниччину: двоє загиблих, є поранені

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Вінниччину: двоє загиблих, є поранені
Ворожий дрон влучив у будинок у Вінницькій області
фото: Сергій Борзов/Telegram

Унаслідок удару «Шахеда» по житлових будинках було госпіталізовано четверо осіб

У Вінницькій області зросла кількість жертв внаслідок нічної атаки дронів. У лікарні померла одна з постраждалих. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram.

Як він зазначає, внаслідок удару «Шахеда» по житлових будинках було госпіталізовано четверо осіб. Також було відомо про одного загиблого. Станом на ранок 15 березня кількість жертв зросла до двох.

«Щойно стало відомо, що у лікарні померла жінка», – повідомив голова Вінницької ОВА.

Раніше повідомлялося,  що увечері 14 березня на Вінниччині російський дрон влучив в житловий будинок, одна людина загинула, четверо поранені. Нагадаємо, ворожий дрон влучив у будинок у Вінницькій області. Сергій Борзов закликав людей перебувати у безпечних місцях до відбою, а також не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаєм, у ніч проти 15 березня у Хмельницькій області сили ППО збили ворожі безпілотники Shahed. Постраждалих і руйнувань не зафіксовано.

Триває 751-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 27 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні дрони було знищено.

Теги: Вінниця обстріл безпілотник

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