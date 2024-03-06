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Пошкоджено інфраструктуру, є знеструмлення: наслідки атаки дронів на Хмельниччину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пошкоджено інфраструктуру, є знеструмлення: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Сили ППО збили шість безпілотників
фото ілюстративне

Усі відповідні служби працюють на місці події 

Російські загарбники у ніч на 6 березня атакували Хмельницьку область ударними дронами типу Shahed. Збито шість безпілотників, внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури, є знеструмлення. Про це повідомляє пресслужба Хмельницької ОВА.

«Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили шість БПЛА типу «Шахед» в межах Хмельницької області. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Залишаються знеструмленими кілька населених пунктів. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку», –повідомили у Хмельницькій ОВА у Telegram.

Як вказано, усі відповідні служби працюють.

Загиблих та травмованих немає.

Також у ніч на 6 березня російські безпілотники атакували село Мартове на Харківщині, пошкодивши дитсадок та ліцей.

Як зазначається, безпілотними здійснили атаку о 01:10 на село Мартове в Чугуївському районі Харківщини. За інформацією, ворожі БпЛА вразили цивільну інфраструктуру, пошкодивши будівлі дитячого садку та ліцею.

На щастя, без постраждалих серед мешканців.

Триває 742-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed. Силами оборони знищено 38 із 42 дронів. Інформація щодо постраждалих та пошкодження об’єктів інфраструктури уточнюється.

Теги: Хмельниччина обстріл безпілотник

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