Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний удар по Полтавщині: влада повідомила деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетний удар по Полтавщині: влада повідомила деталі
Унаслідок атаки жертв та постраждалих немає
фото ілюстративне

У Миргородському районі Полтавської області пролунав вибух

У ніч на 16 лютого, російські загарбники атакували ракетами Полтавську область. В епіцентрі обстрілу Миргородський район, влучання було на відкритій території.  Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

«Чергова ракетна атака по Миргородському району. Вночі було влучання на відкритій території. На щастя, жертв та постраждалих немає», – написав Пронін.

Також голова ОВА додав, що упродовж доби на території Полтавської області шість разів лунала повітряна тривога і тривала майже чотири години.

Нагадаємо, у ніч проти 16 лютого у Миргородському районі Полтавської області пролунав вибух. Перед цим в регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.

Раніше в командуванні Повітряних сил Збройних сил України фіксували рух ракет противника у напрямок Миргорода.

Також повідомлялося, що під час масованої ракетної атаки 15 лютого російські загарбники атакували Полтавську область, зафіксовано влучання. Увнаслідок «прильоту» сталася пожежа в складському приміщенні на площі 100 кв м.

Триває 723-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 34 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, навчальні заклади а також об’єкти критичної інфраструктури.

Теги: Полтавщина обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Львові від вибуху у будинках повилітали вікна
На Харківщині під завалами люди, влучання на Полтавщині: ситуація в регіонах
Вчора, 10:39
Правоохоронці затримали вісім учасників озброєної банди на чолі з кримінальним авторитетом
На Полтавщині поліція затримала банду, яка планувала вбивство депутата облради
14 лютого, 17:59
В міністерстві повідомили, що протягом доби в короткочасні ремонти виводили два корпуси ТЕС, на яких усунули зауваження та повернули до роботи
У резерві енергосистеми сім блоків теплоелектростанцій – Міненерго
14 лютого, 14:21
у ніч проти 14 лютого російські загарбники обстріляли Селидове Донецької області
Удар по Селидовому: серед загиблих вагітна та мати з восьмирічною дитиною (фото, відео)
14 лютого, 12:53
Окупанти обстріляли Селидове на Донеччині: серед поранених діти
Окупанти обстріляли Селидове на Донеччині: серед поранених діти
14 лютого, 02:30
Чернова відзначили за «видатні режисерські досягнення в документальному кіно»
Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США за фільм «20 днів у Маріуполі»
12 лютого, 09:50
РФ атакували Одещину ударними безпілотниками
Атака «Шахедів» на Одещину: влада повідомила про постраждалих
10 лютого, 09:52
Від атаки росіян постраждала виключно цивільна інфраструктура
Удар по Харкову: кількість загиблих зросла до десяти
24 сiчня, 14:55
На Харківщині внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка. 10-річний хлопець зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки
На Харківщині РФ влучила в гімназію, Херсонщина оговтується від атаки: ситуація в регіонах
18 сiчня, 09:59

Події в Україні

Росіяни атакували прифронтову ТЕС
Росіяни атакували прифронтову ТЕС
Українські воїни, ймовірно, виходять із Авдіївки – BBC
Українські воїни, ймовірно, виходять із Авдіївки – BBC
Міністр оборони Швеції повідомив, коли Україна зможе отримати винищувачі Gripen
Міністр оборони Швеції повідомив, коли Україна зможе отримати винищувачі Gripen
Ракетний удар по Полтавщині: влада повідомила деталі
Ракетний удар по Полтавщині: влада повідомила деталі
Понад 90 боїв за добу: українські захисники тримають оборону Авдіївки
Понад 90 боїв за добу: українські захисники тримають оборону Авдіївки
Палата представників США пішла на канікули, Білий дім зробив заяву про Авдіївку: головне за ніч
Палата представників США пішла на канікули, Білий дім зробив заяву про Авдіївку: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Закон дозволяє Байдену відправити в Україну мільйони артилерійських снарядів вже – Forbes
81K
Путін розкритикував своє інтерв'ю з Карлсоном та назвав того «небезпечною людиною»
25K
Військкомат надіслав повістку «азовцю», який 21 місяць перебуває в полоні (фото)
18K
У травні президент має здати повноваження? Разумков помстився Зеленському
12K
Поновлення екссудді Львова. Верховний суд пішов ва-банк у справі про російський паспорт
11K
Конгрес США обговорює щонайменше два варіанти для схвалення допомоги Україні

Новини

Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
Сьогодні, 05:51
День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого
Сьогодні, 00:00
Окупанти посилили обстріли енергооб’єктів Дніпропетровщини – «Укренерго»
Вчора, 17:26
Найбільша приватна підтримка України під час війни. SCM Ахметова оприлюднив звіт за два роки
Вчора, 11:28
Кабмін просить НБУ дозволити продаж валюти українським компаніям для розрахунків із західними кредиторами
Вчора, 09:40
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:58

Прес-релізи

НАОНІ оркестра запрошує на дивовижне музичне шоу «Кіносимфонія»
НАОНІ оркестра запрошує на дивовижне музичне шоу «Кіносимфонія»
15 лютого, 16:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua