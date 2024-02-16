Ракетний удар по Полтавщині: влада повідомила деталі

Унаслідок атаки жертв та постраждалих немає

У Миргородському районі Полтавської області пролунав вибух

У ніч на 16 лютого, російські загарбники атакували ракетами Полтавську область. В епіцентрі обстрілу Миргородський район, влучання було на відкритій території. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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«Чергова ракетна атака по Миргородському району. Вночі було влучання на відкритій території. На щастя, жертв та постраждалих немає», – написав Пронін.

Також голова ОВА додав, що упродовж доби на території Полтавської області шість разів лунала повітряна тривога і тривала майже чотири години.

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Нагадаємо, у ніч проти 16 лютого у Миргородському районі Полтавської області пролунав вибух. Перед цим в регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.

Раніше в командуванні Повітряних сил Збройних сил України фіксували рух ракет противника у напрямок Миргорода.

Також повідомлялося, що під час масованої ракетної атаки 15 лютого російські загарбники атакували Полтавську область, зафіксовано влучання. Увнаслідок «прильоту» сталася пожежа в складському приміщенні на площі 100 кв м.

Триває 723-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 34 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, навчальні заклади а також об’єкти критичної інфраструктури.