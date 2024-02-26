Нічна атака РФ: Генштаб повідомив про збиті цілі (оновлено)

Окупанти застосували балістичні та крилаті ракети та дрони-камікадзе

У ніч на 26 лютого російські загарбники випустили по території України ракети та ударні безпілотники. Сили ППО збили дев'ять «Шахедів» та три ракети. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За минулу добу і цієї ночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети та дрони-камікадзе», – йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що за попередньою інформацією, захисники України знищили три ракети та дев'ять БПЛА типу Shahed.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом у Повітряних Силах ЗСУ підтвердили, що українські сили протиповітряної оборони вночі збили 9 іранських безпілотників «шахед» та три російські ракети Х-59 у Харківській та Дніпропетровській областях.

Зазначається, у ніч на 26 лютого окупанти атакували:

балістичною ракетою «Іскандер-М» (Крим),

двома ЗКР С-300 (Бєлгородська обл.),

трьома керованими авіаційними ракетами Х-59,

протирадіолокаційною – Х-31П (ТОТ Запорізької обл.),

14-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Курська обл.).

«В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 «шахідів» у межах Харківської та Дніпропетровської областей», - йдеться у повідомоенні

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, увечері 25 лютого російські окупанти вдарили по Дніпру, внаслідок чого зафіксовано руйнування у приватному секторі міста. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в місті пошкоджено десять будинків та кілька авто.

Також відомо, що внаслідок атаки росіян постраждали чотири людини: чоловіки віком 41 і 49 років, та жінки – 20 та 60 років. Усіх постраждалих госпіталізовано, де їм надається допомога.

Сергій Лисак повідомляв, що в області працювала ППО. Повітряне командування «Схід» повідомило, що силами ППО над Дніпром знищено три ударні дрони Shahed і три крилаті ракети.

Триває 733-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Минулої доби та цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети і дрони-камікадзе.