На Вінниччинічоловік здійснив розбійний напад на пенсіонерку



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Поліцейські затримали підозрюваного у вчиненні розбійного нападу на пенсіонерку

20 лютого у Бершаді працівники поліції затримали зловмисника, який у селі Берізки вчинив розбійний напад на 82-річну одиноку пенсіонерку. В будинку потерпілої чоловік побив господарку та заволодів її іконою, біблійними книгами та мобільним телефоном.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Близько 11 години ранку на спецлінію 102 надійшло повідомлення від соціального працівника, яка повідомила, що в будинку у селі Берізки виявила господарку помешкання з тілесними ушкодження.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Потерпіла повідомила, що напередодні ввечері у власному помешканні на неї напав чоловік. За її словами, зловмисник увійшов до її будинку через незамкнені вхідні двері. Застосувавши фізичну силу, нападник наніс їй кілька ударів по голові. Зловмисник відібрав у пенсіонерки ікону, дві біблійні книги та мобільний телефон.

к розповів т.в.о. начальника Бершадського відділу поліції Олександр Гилик, проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські протягом кількох годин встановили та затримали правопорушника. Ним виявився 52 - річний місцевий житель.

За місцем проживання зловмисника поліцейські вилучили крадені речі.

Зловмисник раніше вже відбував покарання за вчинення крадіжки ікон.

Правопорушник затриманий у процесуальному порядку, йому оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 187 КК України (грабіж). Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення.