  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Вінниччинічоловік здійснив розбійний напад на пенсіонерку

    • Розсилка
    На Вінниччинічоловік здійснив розбійний напад на пенсіонерку

    Поліцейські затримали підозрюваного у вчиненні розбійного нападу на пенсіонерку

    20 лютого  у Бершаді  працівники поліції затримали зловмисника, який  у селі Берізки вчинив розбійний напад на 82-річну одиноку пенсіонерку.  В будинку потерпілої чоловік побив господарку та  заволодів її іконою, біблійними книгами та мобільним телефоном. 

    Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    Близько 11 години ранку на спецлінію 102 надійшло повідомлення від соціального працівника, яка повідомила, що в будинку у селі Берізки виявила господарку помешкання з тілесними ушкодження. 

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Вінниччинічоловік здійснив розбійний напад на пенсіонерку
    На Вінниччинічоловік здійснив розбійний напад на пенсіонерку
    На Вінниччинічоловік здійснив розбійний напад на пенсіонерку

    На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Потерпіла повідомила, що напередодні ввечері у власному помешканні на неї напав чоловік. За її словами,   зловмисник увійшов до її будинку через незамкнені вхідні двері.  Застосувавши фізичну силу,  нападник  наніс їй кілька ударів по голові.  Зловмисник відібрав у пенсіонерки  ікону, дві біблійні книги  та мобільний телефон. 

    к розповів т.в.о.  начальника  Бершадського  відділу  поліції Олександр Гилик, проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські протягом кількох годин встановили та затримали правопорушника. Ним виявився   52 - річний місцевий житель.

    За місцем проживання зловмисника  поліцейські вилучили крадені речі.

    Зловмисник раніше вже відбував покарання за вчинення крадіжки ікон.

    Правопорушник затриманий у процесуальному порядку, йому оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

    Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 187 КК України (грабіж). Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення.

    кримінал Вінниччина чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ