На виїзді з Києва Jeep збив на смерть чоловіка (фото)



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Водію Jeep не вдалося уникнути зіткнення з пішоходом Фото: Інформатор

Смертельна аварія сталася прямо над підземним переходом

У неділю, 23 лютого, на виїзді з Києва, на початку Бориспільського шосе, сталася смертельна ДТП за участю пішохода: автомобіль Jeep збив чоловіка.

Аварія трапилася близько 22:50. Про це повідомляє Інформатор.

Як з'ясували правоохоронці, Jeep виїхав на Бориспільське шосе з боку Києва. У цей момент на проїжджу частину вибіг чоловік, який потрапив прямо під колеса автомобіля. Водій - громадянин Німеччини - намагався уникнути зіткнення, але не вдалося. Машина зупинилася через 400 метрів від місця ДТП.

Лікарям, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть пішохода. Загиблому було 32 роки.

Слід зазначити, що аварія трапилася прямо над підземним переходом.

Деталі з'ясовуватиме слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 23 лютого на проспекті Соборності у Дніпровському районі Києва зіткнулися автомобіль «Рено» та легковик ВАЗ.

У ніч на 24 лютого на бульварі Перова, 36 в Києві зіткнулися автомобіль таксі Renault Logan і карета швидкої допомоги