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    На вінницькому підприємстві сталася виробнича травма з смертельним наслідком

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    На вінницькому підприємстві сталася виробнича травма з смертельним наслідком

    58-річний електрик вмер на робочому місці

    На Вінниччині електрик під час огляду обладнання  впав з драбини та забився. Чи був це нещасний випадок чи ні – розслідуватиме комісія. Про це йдеться на сайті управлінні Держпраці у Вінницькій області.

    За інформацією фахівців установи вчора, 10 вересня,  у с. Іллінецьке. Під час виконання своїх обов’язків на СО «Іллінецькі ЕМ» ПАТ «Вінницяобленерго»  електромонтер впав з драбини і при цьому вдарився добряче головою об бетонну конструкцію.

    На місце події було викликано медиків, які й констатували смерть вінничанина. Наразі фахівці  управління Держпраці у Вінницькій області взялися за розслідування цього нещасного випадку та створили відповідну комісію щоб з’ясувати обставини смерті чоловіка.

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