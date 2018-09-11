На вінницькому підприємстві сталася виробнича травма з смертельним наслідком



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58-річний електрик вмер на робочому місці

На Вінниччині електрик під час огляду обладнання впав з драбини та забився. Чи був це нещасний випадок чи ні – розслідуватиме комісія. Про це йдеться на сайті управлінні Держпраці у Вінницькій області.

За інформацією фахівців установи вчора, 10 вересня, у с. Іллінецьке. Під час виконання своїх обов’язків на СО «Іллінецькі ЕМ» ПАТ «Вінницяобленерго» електромонтер впав з драбини і при цьому вдарився добряче головою об бетонну конструкцію.

На місце події було викликано медиків, які й констатували смерть вінничанина. Наразі фахівці управління Держпраці у Вінницькій області взялися за розслідування цього нещасного випадку та створили відповідну комісію щоб з’ясувати обставини смерті чоловіка.