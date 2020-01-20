Нацгвардійці з Вінниці використовуватиме малий герб міста на своїх шевронах



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«Ми з гордістю будемо носити шеврон», - зазначили у підроздилі

Військова частина 3008 Національної гвардії України звернулася до виконавчого комітету Вінницької міської ради, аби отримати дозвіл на використання малого герба Вінниці на своїх шевронах.

Виконавчий комітет підтримав таку ініціативу і прийняв відповідне рішення на своєму черговому засіданні минулого тижня.

«Вінницька військова частина 3008 Національної гвардії України дислокується у місті Вінниця. А малий герб є офіційним символом міста. Тому без вагань вирішили зобразити малий герб на нарукавному шевроні. Адже на малому гербу зображено дві схрещенні шаблі, які символізують прикордонне розташування Вінниці, на жителів якої було покладено обов’язок охорони міста та краю. До обов’язків Національної гвардії також покладено функція – забезпечувати захист та охорону життя прав, свобод і законних інтересів громадян. Відтепер у військовослужбовців буде два нарукавних знаки. На лівому плечі - шеврон Національної гвардії у вигляді золотистої променистої восьмикінцевої зірки, зверху якої розміщено гренаду з полум’ям, на правому - іменний нарукавний знак військової частини 3008 у вигляді малого гербу Вінниці з поєднанням елементів символіки Національної гвардії України. Ми з гордістю будемо носити шеврон, який відображає нашу приналежність до вінницького краю», - розповіла прес-секретар військової частини 3008 Анна Лазуренко.