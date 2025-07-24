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Агенти ФСБ готували подвійний теракт біля ТЦК у Миколаєві

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Агенти ФСБ готували подвійний теракт біля ТЦК у Миколаєві
Контррозвідка Служби безпеки запобігла терактам на півдні України
фото: з відкритих джерел

Підготовкою теракту займалися двоє агентів, які діяли окремо, але мали спільного куратора у ФСБ РФ

Завербовані диверсанти  планували спершу підірвати саморобний вибуховий пристрій біля адмінбудівлі обласного ТЦК. Коли ж на місце події прибудуть екстрені служби, повинна була спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч. Про це пише «Главком» з посиланням на СБУ.

Підготовкою теракту, у якому готувалися вбити максимальну кількість людей, займалися двоє російських агентів. Вони, як зазначається, діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора. 

Одним із фігурантів виявився 38-річний мешканець Кіровоградщини, який мав спорядити вибухові пристрої та закласти їх у схрони. Після чого російський куратор передав геолокацію тайників безпосередньому виконавцю запланованого теракту, яким виявився 18-річний мешканець Київщини. Юнак забрав зі схронів у Херсоні та Миколаєві два пристрої, один з яких заховав у сміттєвій урні біля миколаївського ТЦК, а інший заклав поруч. Саме у цей момент він був затриманий співробітниками СБУ

Затримання російського агента біля ТЦК
Затримання російського агента біля ТЦК

У агента вилучено телефон, який фігурант намагався встановити біля ТЦК, щоб транслювати окупантам теракт в онлайн-режимі. 

Агенти ФСБ готували подвійний теракт біля ТЦК у Миколаєві фото 1
Агенти ФСБ готували подвійний теракт біля ТЦК у Миколаєві фото 2

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Іншого агента затримали за місцем проживання. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затримання агента ФСБ
Затримання агента ФСБ

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

 

Нагадаємо, в лютому у Кам'янець-Подільському, що на Хмельниччині біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух.

Пізніше правоохоронці затримали двох агентів РФ, які здійснили замовний теракт. Фігуранти, як було встановлено, «втемну» використали кур’єра із сервісу доставки, щоб доправити вибухівку до цілі, яку визначили спецслужби РФ.

 

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Теги: диверсія ФСБ ТЦК Миколаїв теракт СБУ

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Кримінал

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