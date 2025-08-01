Уряд змінив порядок отримання «бойових» повісток

Новий порядок вручення стосується тих військовозобов’язаних, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації

Кабмін змінив порядок вручення повісток на відправлення до бойової частини

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до процедури вручення «бойових» повісток. Відтепер повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації може бути вручена резервістам та військовозобов'язаним не лише особисто під підпис, а й надіслана поштою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову №916.

Раніше це дозволялося лише особисто під підпис.

Згідно з постановою, після проходження медичного огляду та професійно-психологічного відбору, повістка може бути відправлена районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) рекомендованим поштовим відправленням. До відправлення буде додаватися опис вкладення та повідомлення про вручення.

Такий порядок вручення стосується тих військовозобов’язаних, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України впорядкував та деталізував окремі процедури військового обліку та призову громадян на військову службу під час мобілізації. Згідно зі змінами, відбудеться присвоєння військового звання «солдат (матрос) запасу» одночасно з прийняттям на військовий облік осіб, які досягли 25-річного віку та не проходили військову службу чи базову загальновійськову підготовку, без їх виклику до ТЦК та СП.

Відповідні зміни були затверджені сьогодні ухваленою постановою «Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо окремих питань ведення військового обліку та призову громадян під час мобілізації».

У Міноборони підкреслюють, що нові правила мають на меті оптимізувати процеси обліку та призову, враховуючи поточні потреби оборони країни.