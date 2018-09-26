Немирівська міська рада придбала дорогий автомобіль
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Вартість іномарки – 700 тисяч гривень
У Вінницькій області для однієї з міських рад придбали робочий автомобіль. Все б нічого, проте вартість іномарки – трохи більше, ніж 700 тисяч гривень.
Йдеться про Немирівську міську раду. Саме там, якщо вірити тендеру, придбали новий легковий автомобіль. Його призначення – робочі поїздки.
Все б нічого, однак придбаним транспортним засобом є Nissan X-Trail 2.0 4WD CVT Acenta 2018 року випуску. Ціна автомобіля – 714.9 тис. гривень.
Транспортний засіб з’явиться у нового власника вже через кілька днів.
Зауважимо, у міській раді Немирова так і не прокоментували, навіщо їм був потрібен саме такий дорогий варіант. До слова, кілька міських рад області закупило робочі автівки вартістю до 300 тисяч гривень.