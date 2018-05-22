Операція «Першоцвіт»: до відповідальності притягнуто 60 правопорушників

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За несанкціоновану торгівлю рідкісними рослинами поліцейські притягнули до адмінвідповідальності громадян

З метою попередження несанкціонованої торгівлі рідкісними рослинами, з березня місяця на території області проходять профілактичні заходи під умовною назвою «Першоцвіт». За цей період поліція притягнула до адміністративної відповідальності 60 порушників, на яких накладено штрафів на суму понад 5 000 гривень.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Поліція відпрацьовувала ринки та інші місця, де можлива несанкціонована торгівля рідкісними видами ранньоквітучих, ендемічних та інших рослин, занесених до Червоної книги України.

За порушення законодавства у галузі охорони природи і торгівлі до адміністративної відповідальності притягнуто 60 правопорушників, з них: 22 - за ст. 160 КУпАП (торгівля з рук у невстановлених місцях), 41 - за ст.159 КУпАП (порушення правил торгівлі на ринку), 13 – за ст. 90 КУпАП (порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України), 6 – за ст. 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності), 4 - за ст. 88-1 КУпАП (порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах).

Профілактичні заходи на території області продовжуються.