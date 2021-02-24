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    Covid-19 на Вінниччині: в області черговий антирекорд

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    За весь час пандемії в Україні захворіло &ndash; 1 317 694 особи - Covid-19 на Вінниччині: в області черговий антирекорд
    За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 317 694 особи
    фото: з відкритих джерел

    Найбільше випадків недуги виявлено у Вінниці – 249

    Міністерство охорони здоров'я України повідомило нові дані про ситуацію з коронавірусом в країні станом на ранок 24 лютого.

    Кількість інфікованих Covid-19 людей сягає понад 1,3 мільйона, одужали – понад мільйон. За добу виявили 5 тисяч 850 нових випадків по країні, з них 601 на Вінниччині. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

    Це черговий антирекорд для області.

    Захворіло 43 дитини, 40 медиків. Протягом доби померло 10 людей із Covid-19.

    Найбільше випадків недуги виявлено у Вінниці – 249 (лікарі – 8, середній медичний персонал – 6, молодший медичний персонал-1, вчителі – 5, учні – 7, вихователь-1).

    У Калинівському районі зафіксовано 34 випадки інфікування (лікарі – 2, середній медичний персонал – 1, учні – 3, вихователь-1), Хмільницькому – 33, Козятинському м 32, Томашпільському – 29, Вінницький – 25, Немирівському – 23, Тиврівському – 23, Літинському – 21, Могилів-Подільському – 18, Бершадському – 16, Жмеринському – 16, Шаргородському – 15, Тульчинському – 13, Гайсинському – 12, Мурованокуриловецькому – 12, Крижопільському – 7, Чернівецькому – 6, Тростянецькому – 5, Піщанському – 4, Теплицькому – 2, Оратівському ­– 1.

    За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 317 694 особи; одужало – 1 155 422 особи; летальних випадків – 25 461;

    Нагадаємо, відсьогодні, 24 лютого, Україна повернулася до адаптивного карантину. Залежно від епідемічної ситуації на території країни в цілому або на території окремої адміністративно-територіальної одиниці встановлюватиметься «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

    Теги: Вінниця коронавірус
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