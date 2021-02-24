ЗМІ: на сесію Вінницької облради приїде Дмитро Разумков

Разумков жодного разу після обрання обрання головою Верховної Ради не відвідував з офіційним візитом Вінницю

Сесія Вінницької обласної ради відбудеться у п’ятницю, 26 лютого

Спікер ВР Дмитро Разумков планує відвідати наступне пленарне засідання сесії Вінницької облради.

Про це повідомляє NaПарижі.

Зазначимо, сесія Вінницької обласної ради відбудеться у п’ятницю, 26 лютого. Як заявив голова Вячеслав Соколовий, буде винесено Проєкт рішення про закріплення депутатів 8 скликання за територіальними громадами. На основі пропозицій керівників фракцій за кожною громадою закріпляємо від 5 до 25 депутатів облради.

Разумков жодного разу після обрання обрання головою Верховної Ради не відвідував з офіційним візитом Вінницю.

Можна припустити, що окрім офіційної частини перебування, спікер зустрінеться з керівництвом області та міста «без камер».

Нагадаємо, Дмитро Разумков розповів, коли депутатів позбавлятимуть мандата за кнопкодавство. «Кнопкодавство – це кримінальне правопорушення, тому рішення буде прийнято в рамках діючого Кримінального процесуального Кодексу. Якщо вступає в силу рішення суду, то народний депутат перестає бути народним депутатом України. Фактично автоматично», – зауважив голова парламенту.