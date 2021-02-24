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    ЗМІ: на сесію Вінницької облради приїде Дмитро Разумков

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    Разумков жодного разу після обрання обрання головою Верховної Ради не відвідував з офіційним візитом Вінницю - ЗМІ: на сесію Вінницької облради приїде Дмитро Разумков
    Разумков жодного разу після обрання обрання головою Верховної Ради не відвідував з офіційним візитом Вінницю
    фото: liga.net

    Сесія Вінницької обласної ради відбудеться у п’ятницю, 26 лютого

    Спікер ВР Дмитро Разумков планує відвідати наступне пленарне засідання сесії Вінницької облради.

    Про це повідомляє NaПарижі.

    Зазначимо, сесія Вінницької обласної ради відбудеться у п’ятницю, 26 лютого. Як заявив голова Вячеслав Соколовий, буде винесено Проєкт рішення про закріплення депутатів 8 скликання за територіальними громадами. На основі пропозицій керівників фракцій за кожною громадою закріпляємо від 5 до 25 депутатів облради.

    Разумков жодного разу після обрання обрання головою Верховної Ради не відвідував з офіційним візитом Вінницю.

    Можна припустити, що окрім офіційної частини перебування, спікер зустрінеться з керівництвом області та міста «без камер».

    Нагадаємо, Дмитро Разумков розповів, коли депутатів позбавлятимуть мандата за кнопкодавство. «Кнопкодавство – це кримінальне правопорушення, тому рішення буде прийнято в рамках діючого Кримінального процесуального Кодексу. Якщо вступає в силу рішення суду, то народний депутат перестає бути народним депутатом України. Фактично автоматично», – зауважив голова парламенту.

    Теги: Вінниця Вінницька облрада Дмитро Разумков
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