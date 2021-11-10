Нардепка пояснила, чому київські діти вчаться вдома, а в інших «червоних» областях – ходять до шкіл

«На периферії трапляється, що не лише діти, а й вчителі не забезпечені доступом до комп’ютерів та планшетів»

Рішення про те, чи пускати дітей за парти, ухвалюється не автоматично, згідно з рекомендаціями уряду, а окремо по кожній області. Це вирішують комісії з техногенної безпеки (Києва чи областей), які можуть керуватися не лише показником вакцинації учителів, а й іншими міркуваннями. Про це повідомила «Главкому» народна депутатка від партії «Голос», членкиня парламентського комітету з питань освіти і науки Наталія Піпа.

Депутатка вважає, що визначальну роль можуть відігравати два фактори. Перший – масова фальсифікація сертифікатів педагогів. Тобто заявлена повна вакцинація педколективу на ділі виявляється перебільшенням, дива не стається – багато педагогів із фейковими документами про вакцинацію таки хворіють. Другий фактор, на який зважають члени комісій, – проблема з опаленням шкіл, яке тепер особливо дороге.

«Тому при прийнятті рішень це теж береться до уваги», – продовжує нардепка.

За словами Піпи, місцевим чиновникам також не варто забувати, що у Києві інтернет кращий, ніж у віддалених селах і містечках. Та й доступ дітей до якісних гаджетів на периферії гірший.

«Там трапляється, що не лише діти, а й вчителі достатньою мірою не забезпечені доступом до комп’ютерів та планшетів. І щоб не гальмувати навчальний процес, не демотивувати дітей, область ухвалює рішення про очне навчання», – пояснює парламентарка.

Нагадаємо, Львів ще на два тижні продовжив локдаун, але частково відкриє школи. На Сумщині продовжили роботу шкіл дистанційно.

Тим часом у Києві викрито приватні школи, які не закрилися на карантин.