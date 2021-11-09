У Житомирі мати закрила двох дітей у кімнаті гуртожитку та зникла (відео)

Діти перебували без нагляду та їжі більше доби

У Житомирському гуртожитку діти більше доби були зачинені в кімнаті без їжі та туалету. 4-річну дівчинку і 8-річного хлопчика закрила мати та пішла в невідомому напрямку. Про це повідомляє ТСН.

Діти перебували без нагляду та їжі більше, ніж добу, а потім горе-мати сама зателефонувала до соцслужби та повідомила, що не збирається повертатися додому.

«Жінка перебувала у стані сп'яніння та сказала, що діти закриті вдома, а вона не збирається протягом декількох днів повертатися додому. Вона сказала – заберіть дітей. Нічого не пояснювала, поклала слухавку», – повідомила керівник служби у справах дітей Житомирської міської ради Ольга Бібла.

На місце події негайно виїхав ювенальний інспектор, щоб врятувати малюків. У гуртожитку він виявив страшний безлад, з їжі – залишки черствого хліба. У кімнаті гуртожитку, де горе-мати закрила дітей, не було навіть туалету.

«Діти були заплакані, голодні, недоглянуті, брудні та в антисанітарних умовах. Поки працювали соціальні служби та поліцейські, а це – кілька годин – ніхто з дорослих так і не з'явився в будинку», – додали в поліції.

Дітей відвезли в дитяче відділення лікарні. Стан задовільний і у них хороший апетит. Вони проходять зараз обстеження. Братик доглядає за сестричкою. А ось мама до них так і не з'явилася.

Не з'явилася жінка і за місцем проживання. Кімната в гуртожитку закрита, на телефонні дзвінки вона не відповідає.

Як повідомили сусіди, молодій мамі 28 років. Вона ніде не працює, часто вживає алкоголь. Дітей виховує сама і часто їх б'є. Якщо хтось намагався заступитися за малюків – починала погрожувати.

Ця сім'я перебуває на обліку служби у справах дітей як неблагонадійна вже давно. Дітей вже п'ять разів вилучали з родини. Тричі – в селі, де сім'я раніше проживала, і вже два рази в Житомирі. Щоразу мати обіцяла виправитися, кидала пити та дітей повертали назад.

«Діти поверталися, тому що мати йшла в реабілітаційний центр, а це теж великий шлях для мами, і ми повинні використовувати всі засоби, щоб у дітей була мама. Якщо ці заходи та методи не спрацьовують, то залишається тільки позбавлення батьківських прав», – пояснили в службі.

Зараз ситуація стала набагато гіршою. Горе-матір за те, що залишила дітей без нагляду, притягнуть до кримінальної відповідальності. Їй загрожує два роки позбавлення волі або обмеження волі.

Пошуки жінки тривають, і долю дітей тепер вирішуватиме спеціальна комісія. Поки малюки залишаються в лікарні, але, якщо матір позбавлять прав, вони можуть потрапити в притулок або прийомну сім'ю.

Нагадаємо, у селищі Товсте Чортківського району Тернопільської області мати викинула власну дитину. Немовля знайшли на території закинутого молокозаводу у пакеті, повідомляє Нацполіція. Плач дитини випадково почула місцева жителька, яка проходила повз. Жінка занесла хлопчика у їдальню та зателефонувала у поліцію.

Нагадаємо, на Миколаївщині багатодітна матір сідає до в’язниці за вбивство новонародженої дитини. За матеріалами справи обвинувачена, бувши матір’ю п’яти дітей, приблизно у серпні 2020 року дізналася, що знову вагітна. Нікому не повідомивши про це, на початку травня 2021 року жінка народила здорову дівчинку у домашніх умовах. Пологи відбулися у ванній кімнаті. Одразу після народження обвинувачена загорнула немовля у рушник, поклала вниз обличчям у дитячу ванночку та накрила зверху купою одягу. У результаті цих дій дитина прожила менше ніж 10 хвилин і задихнулася.

Інша страшна історія сталася на Черкащині. Понівечений хлопчик з Черкас, якого могли катувати, помер у лікарні. 7-річний Андрій був госпіталізований з жахливими травмами та ушкодженнями. Дитина перебувала у термінальній комі.

У причетності до травмування дитини правоохоронці підозрюють нерідну бабусю хлопчика. Наразі вона знаходиться у СІЗО.

До слова, психіатр закликав батьків не давати дітям гаджети.