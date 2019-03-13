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    Поліція просить вінничан допомогти розшукати двох озброєних зловмисників (фото)

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    Поліція просить вінничан допомогти розшукати двох озброєних зловмисників (фото)

    Правоохоронці розшукують двох чоловіків, яких підозрюють у збройному нападі на поліцейських

    Поліція розшукує двох чоловіків, один із яких стріляв з вогнепальної зброї по патрульних. Як повідомляється на офіційному сайті Нацполіції, подія трапилась 8 березня поблизу села Корделівка, Калинівського району.

    Патрульні поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль «Ауді». Під час перевірки пасажир почав стріляти у бік інспекторів, після чого втік разом з водієм машини. Особи зловмисників встановлені і наразі розшукуються.

    За вчинення злочину, передбаченого ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу), поліцією розшукуються Федорков Георгій Анатолійович, 1958 р.н. та Жирний Олександр Миколайович, 1995 р.н.

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    Вінничани мають бути пильними, оскільки втікачі озброєні і можуть бути небезпечними.

    Хто володіє інформацією про місце перебування осіб, зображених на фото, прохання повідомити за телефонами: (098) 599-63-54, (097) 642-44-38 або 102.

    Полісмени звертають увагу на те, що в жодному разі не варто намагатись затримати зловмисників самостійно, оскільки вони мають при собі зброю.

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