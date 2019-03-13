Поліція просить вінничан допомогти розшукати двох озброєних зловмисників (фото)



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Правоохоронці розшукують двох чоловіків, яких підозрюють у збройному нападі на поліцейських

Поліція розшукує двох чоловіків, один із яких стріляв з вогнепальної зброї по патрульних. Як повідомляється на офіційному сайті Нацполіції, подія трапилась 8 березня поблизу села Корделівка, Калинівського району.

Патрульні поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль «Ауді». Під час перевірки пасажир почав стріляти у бік інспекторів, після чого втік разом з водієм машини. Особи зловмисників встановлені і наразі розшукуються.

За вчинення злочину, передбаченого ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу), поліцією розшукуються Федорков Георгій Анатолійович, 1958 р.н. та Жирний Олександр Миколайович, 1995 р.н.

Вінничани мають бути пильними, оскільки втікачі озброєні і можуть бути небезпечними.

Хто володіє інформацією про місце перебування осіб, зображених на фото, прохання повідомити за телефонами: (098) 599-63-54, (097) 642-44-38 або 102.

Полісмени звертають увагу на те, що в жодному разі не варто намагатись затримати зловмисників самостійно, оскільки вони мають при собі зброю.