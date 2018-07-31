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    Понад три тонни риби випустили у Ладижинське водосховище

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    Понад три тонни риби випустили у Ладижинське водосховище

    Поповнення рибних запасів сприяє очищенню водойм

    За участю спеціалістів Державної екологічної інспекції у Вінницькій області на Ладижинському водосховищі р. Південний Буг відповідно до Режиму спеціального товарного рибного господарства одним з приватних підприємців проведено зариблення - у водойму було випущено 930 кг коропа однорічки та 2 360 кг товстолоба дворічки.

    Зариблення різними видами водних живих ресурсів має проводитися  на водоймах регулярно – аби примножувати та зберігати чисельність риби в природі, значно покращувати якість води в екосистемі.

    Поповнення рибних запасів допомагає очищати водойми від водоростей та інших водних рослин, якими значно заростають влітку річки, озера та водосховища.

    Джерело: vinnitsaok.com.ua

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