Вінницький суд висиляє громадянина Росії з України

Йому заборонять в’їзду в нашу державу терміном на п’ять років

Вінницький міський суд задовольнив звернення поліції щодо депортації з України громадянина Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.

Правоохоронці встановили, що 60-річний громадянин Російської Федерації, житель Бершаді, перебуває на території України з порушенням міграційного законодавства. Він 25 разів притягувався до адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушеньня, зокрема не виконав рішення Управління Державної Міграційної служби України у Вінницькій області про залишення території країни до 11 лютого цього року.

Учора, 25 лютого, порушника помістили на пів року до Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні. Повідомляється, що після цього порушника мають видворити за межі України й ухвалити рішення щодо заборони в’їзду в Україну терміном на п’ять років.

Нагадаємо, активістку «Партії Шарія» з Вінниччини суд позбавив волі на 2 роки. У Вінниці її судили за те, що в листопаді 2017 року вона підпалила декоративний трамвайчик біля магазину «Roshen». Як пояснила сама Виноградова, акція була спрямована проти Петра Порошенка та його бізнесу. Другим обвинуваченим у справі є вінничанин Іван Войтенко, який спершу був свідком події, але потім вирішив долучитися до «акції».