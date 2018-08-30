Правоохоронці затримали кілера, який застрелив жінку у Вінниці
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Розсилка
Працівники управління карного розшуку обласного главку затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві 32-річної вінничанки
Віталіну Плахотнюк з вогнепальними пораненнями, виявили 21 серпня близько 9.30 на вулиці Привокзальній. Замовнику злочину, яким виявився її колишній чоловік, слідчі оголосили про підозру. Він знаходиться під вартою.
29 серпня виконавець, якого зафіксували камери відеоспостереження, злочину затриманий.
Подробиці згодом.