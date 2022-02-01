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    Екоінспекція Вінниччини виявила незаконне будівництво на березі річки

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    Незаконну забудову звели на березі річки Вільшанка - Екоінспекція Вінниччини виявила незаконне будівництво на березі річки
    Незаконну забудову звели на березі річки Вільшанка
    фото: vin.dei.gov.ua

    До відповідних органів звернулися місцеві жителі громади

    Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області проведено позапланову перевірку суб’єкта господарювання на підставі звернення жителів с. Вахнівка щодо порушення вимог природоохоронного законодавства на території Вахнівського старостинського округу Турбівської селищної ради Вінницької області, інформує прессцентр інспекції.

    Під час проведення позапланової перевірки здійснено обстеження прибережної захисної смуги р. Вільшанка площею 0,2 га, за межами населеного пункту с. Вахнівка, де виявлене самовільне будівництво житлового будинку, підсобних приміщень за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки.

    За результатами проведеної перевірки суб’єкта господарювання притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 53-1 КУпАП, та видано припис на усунення виявленого порушення вимог природоохоронного законодавства.

    До слова, на Вінниччині слідчі повідомили про підозру керівнику державного підприємства, дії якого завдали мільйонних збитків екології регіону. 51-річний посадовець організував утилізацію небезпечних відходів тваринного походження у непристосованому для цього місці.

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    Теги: будівництво самоврядування Вінниччина річка
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    Екоінспекція Вінниччини виявила незаконне будівництво на березі річки