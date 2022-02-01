Генпрокуратура розслідує незаконну вирубку понад 5 тис. дерев на Вінниччині (фото)

За дозволом чиновників були знищені різні види дерев

Лісовому господарству області завдано шкоди на 37,5 млн грн

На Вінниччині виявили незаконну вирубку дерев. За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генерального прокурора трьом працівникам лісового господарства області повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 1 ст. 28 та ч. 3 ст. 365 КК України), повідомляє пресслужба генпрокуратури.

За даними слідства, керівник та інженер одного з державних підприємств лісового господарства, а також начальник відділу Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства видали лісорубний квиток на порубку дерев без здійснення обов’язкової оцінки впливу на довкілля. Таким чином вони дозволили здійснення суцільної рубки на площі понад 14 га.

Внаслідок таких дій незаконно знищено 5 388 дерев різних порід. Згідно висновку судової інженерно-екологічної експертизи лісовому господарству завдано шкоди на 37,5 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення їх від посади. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, раніше спеціалістами відділу державного екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу, на підставі звернення громадської організації, було проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства на території Четвертинівської сільської ради Тростянецького району Вінницької області.

Під час проведення зазначеного заходу, було виявлено незаконне видалення 121 дерева різних порід та діаметрів у межах ландшафтного заказника місцевого значення «Берізки», охорону якого покладено на Четвертинівську сільську раду Тростянецького району Вінницької області.

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