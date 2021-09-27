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    На Дніпропетровщині відкрили найбільшу в Україні інсталяцію Скіфської пекторалі (фото)

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    Відкриття інсталяції приурочили до 50-річчя віднайдення пекторалі в скіфському кургані на Нікопольщині - На Дніпропетровщині відкрили найбільшу в Україні інсталяцію Скіфської пекторалі (фото)
    Відкриття інсталяції приурочили до 50-річчя віднайдення пекторалі в скіфському кургані на Нікопольщині
    фото благодійного фонду «Нікополь туристичний»/Facebook.

    Артоб'єкт має розміри 3,87 на 3,86 метра

    На Дніпропетровщині з нагоди Дня міста Нікополя відкрили найбільшу в Україні інсталяцію, присвячену золотій скіфській пекторалі. Про це повідомляється на сторінці благодійного фонду «Нікополь туристичний» у Facebook.

    Представник Національного реєстру рекордів України Олег Волочков зафіксував рекорд. Артоб'єкт має розміри 3,87 на 3,86 метра.

    На думку організаторів, він має стати однією з точок туристичних маршрутів скіфськими місцями.

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    На Дніпропетровщині відкрили найбільшу в Україні інсталяцію Скіфської пекторалі (фото)
    На Дніпропетровщині відкрили найбільшу в Україні інсталяцію Скіфської пекторалі (фото)
    На Дніпропетровщині відкрили найбільшу в Україні інсталяцію Скіфської пекторалі (фото)
    На Дніпропетровщині відкрили найбільшу в Україні інсталяцію Скіфської пекторалі (фото)
    На Дніпропетровщині відкрили найбільшу в Україні інсталяцію Скіфської пекторалі (фото)
    На Дніпропетровщині відкрили найбільшу в Україні інсталяцію Скіфської пекторалі (фото)

    «У такому маршруті туристи зможуть відвідати також Нікопольський краєзнавчий музей, його лапідарієм зі скіфськими бабами, скіфські скульптури українських скульпторів, набережну, майстер-клас із розпису пряничної пекторалі, парк Бориса Мозолевського у місті Покров, місцевий музей і ряд курганів зокрема із групи Соболева могила, а також звісно найбільший у Євразії нерозкопаний скіфський курган Нечаєва могила. За бажанням можна відвідати місце розташування Товстої могили, де була знайдена пектораль. Всі ці точки знаходяться в Нікопольському районі», – сказав на відкритті виконавчий директор благодійного фонду Олег Фельдман.

    Постамент скульптури зробили коштом міського бюджету, саму скульптуру – за гроші доброчинників.

    Інсталяція створена з граніту. Її відкриття приурочили до 50-річчя віднайдення пекторалі в скіфському кургані на Нікопольщині.

    Скіфська пектораль була знайдена в Нікопольському районі – у кургані Товста могила – в 28 км від Нікополя (поряд з м. Покров). Є чоловічою (можливо царською) нагрудною прикрасою. Керівник експедиції – Б. Мозолевський, дата знахідки – 21 червня 1971 року.

    Знахідка названа ЮНЕСКО «одним із найвеличніших археологічних відкриттів людства у 20 столітті». Надзвичайне творіння грецького майстра (на замовлення скіфів і на скіфський міфологічний сюжет) відразу очолило список ювелірних шедеврів, виявлених за півтора століття досліджень курганів Україні та інших регіонів скіфської культури. Пектораль є найвідомішою археологічною знахідкою України. Датується 4 ст. до н.е.


    Нагадаємо, у Києві з’явилася бронзова копія скіфської Золотої пекторалі.

    До слова, улюбленій страві українців у Києві встановлять пам’ятник.

    Як раніше повідомлялося, трьом «чорним археологам», які розрили скіфський курган, оголосили підозру.

    Також, унікальні скарби Скіфської доби врятували від вивезення з України.

    Теги: ЮНЕСКО музей рекорд Дніпропетровщина памятник
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    На Дніпропетровщині відкрили найбільшу в Україні інсталяцію Скіфської пекторалі (фото)