На Дніпропетровщині відкрили найбільшу в Україні інсталяцію Скіфської пекторалі (фото)

Відкриття інсталяції приурочили до 50-річчя віднайдення пекторалі в скіфському кургані на Нікопольщині

Артоб'єкт має розміри 3,87 на 3,86 метра

На Дніпропетровщині з нагоди Дня міста Нікополя відкрили найбільшу в Україні інсталяцію, присвячену золотій скіфській пекторалі. Про це повідомляється на сторінці благодійного фонду «Нікополь туристичний» у Facebook.

Представник Національного реєстру рекордів України Олег Волочков зафіксував рекорд. Артоб'єкт має розміри 3,87 на 3,86 метра.

На думку організаторів, він має стати однією з точок туристичних маршрутів скіфськими місцями.

«У такому маршруті туристи зможуть відвідати також Нікопольський краєзнавчий музей, його лапідарієм зі скіфськими бабами, скіфські скульптури українських скульпторів, набережну, майстер-клас із розпису пряничної пекторалі, парк Бориса Мозолевського у місті Покров, місцевий музей і ряд курганів зокрема із групи Соболева могила, а також звісно найбільший у Євразії нерозкопаний скіфський курган Нечаєва могила. За бажанням можна відвідати місце розташування Товстої могили, де була знайдена пектораль. Всі ці точки знаходяться в Нікопольському районі», – сказав на відкритті виконавчий директор благодійного фонду Олег Фельдман.

Постамент скульптури зробили коштом міського бюджету, саму скульптуру – за гроші доброчинників.

Інсталяція створена з граніту. Її відкриття приурочили до 50-річчя віднайдення пекторалі в скіфському кургані на Нікопольщині.

Скіфська пектораль була знайдена в Нікопольському районі – у кургані Товста могила – в 28 км від Нікополя (поряд з м. Покров). Є чоловічою (можливо царською) нагрудною прикрасою. Керівник експедиції – Б. Мозолевський, дата знахідки – 21 червня 1971 року. Знахідка названа ЮНЕСКО «одним із найвеличніших археологічних відкриттів людства у 20 столітті». Надзвичайне творіння грецького майстра (на замовлення скіфів і на скіфський міфологічний сюжет) відразу очолило список ювелірних шедеврів, виявлених за півтора століття досліджень курганів Україні та інших регіонів скіфської культури. Пектораль є найвідомішою археологічною знахідкою України. Датується 4 ст. до н.е.

Нагадаємо, у Києві з’явилася бронзова копія скіфської Золотої пекторалі.

До слова, улюбленій страві українців у Києві встановлять пам’ятник.

Як раніше повідомлялося, трьом «чорним археологам», які розрили скіфський курган, оголосили підозру.

Також, унікальні скарби Скіфської доби врятували від вивезення з України.