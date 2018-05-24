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    Рух транспорту Київським мостом буде закрито

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    Рух транспорту Київським мостом буде закрито

    З 27 травня до 29 травня рух транспорту через міст буде перекрито

    З 18:00 27 травня до  5:30 29 травня буде  повністю перекрито рух транспорту в обох напрямках  по вулиці Чорновола. А саме, на відрізку від перехрестя з вулицею Громова до перехрестя з вулицею Івана Богуна. 
    Про це інформує прес-служба Вінницької міськради, повідомляє «Главком».
    У цей час рух міського пасажирського транспорту буде організовано по вул. Соборній та через Центральний міст.
    «На мосту буде виконуватись бетонування однієї з арок. Оскільки арка знаходиться під проїжджою частиною, на час її ремонту необхідне перекриття руху, в іншому випадку це негативно вплине на міцність конструкції. Загалом міст має 16 арок, цього разу ремонтуватимуть останню – 16 арку», – каже директор департаменту капітального будівництва Ігор Кравець.
    Рух мостом перекриють тоді, коли вже буде відновлений проїзд автотранспорту по вулицях І.Богуна та О.Кобилянської, який обмежать у зв’язку з поминальною неділею.
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