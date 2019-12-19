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    У Могилів-Подільському затримали квартирного крадія

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    У Могилів-Подільському затримали квартирного крадія

    Зловмисник виносив побутову техніку, зокрема, телевізори

    18 грудня у Могилів-Подільському районі затримали чоловіка, який грабував будинки. 

    До  поліції з заявою про крадіжку звернувся житель с. Івонівка Могилів – Подільського району. Потерпілий повідомив, що з його будинку невідома особа викрала  телевізор.

    На місці злочину працівники поліції встановили, що у помешкання потерпілого зловмисник проник через вікно.

    Зі слів начальника Могилів – Подільського відділу поліції Юрія Левицького, оперативним шляхом поліцейські встановили підозрюваного. Ним виявився 39-річний місцевий житель. Правопорушника затримали за місцем проживання.

    Поліцейські з’ясували, що зловмисник причетний ще до однієї крадіжки особистого майна. Кілька місяців тому у місцевих мешканців він викрав телевізор, тюнер та магнітофон.  

    Крадені речі вилучено. Зловмисник зберігав їх у себе вдома. Наразі чоловіка перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів. 

    Слідством розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3. ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення). Зловмиснику загрожує до 6-ти років позбавлення волі.

    Джерело: Vinbazar

    кримінал Вінниччина злочин злочинець
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