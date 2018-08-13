Шести селам на Вінниччині невідомо на скільки перекриють газ



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Газ перекриють 27 серпня, про дату відновлення постачання «Вінницягаз» повідомить додатково

З 27 серпня Хмільницьким відділенням ПАТ «Вінницягаз» будуть проводитися планові ремонтно-профілактичні роботи на газорозподільних мережах із зупинкою ГРС «Кашперівка». У зв’язку з цим буде тимчасово припинене постачання природного газу до 6 сіл Козятинського району.

Про це повідомляє офіційний сайт ПАТ «Вінницягаз», пише Вінниця.інфо.

Села, де буде відключено газопостачання: Вернигородок, Велике, Верболози, Селище, Білопілля та Кашперівка.

Безпека постачання природного газу напряму залежить від належного технічного стану газорозподільних систем. Проведення зазначених робіт є важливим етапом у підготовці до опалювального періоду.

Газопостачання буде відновлене по мірі виконання запланованих робіт.

Про дату відновлення постачання газу буде повідомлено додатково.

«Прохання до мешканців будинків та квартир перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами після припинення газопостачання та на момент пуску газу забезпечити доступ працівників газового господарства до газових приладів своїх помешкань», - йдеться в публікації.