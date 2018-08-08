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    Шість років може провести за ґратами 15-річна дівчина за крадіжку золота

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    Шість років може провести за ґратами 15-річна дівчина за крадіжку золота

    Дівчина вже неодноразово потрапляла у поле зору поліції

    У Бершадському районі на Вінниччині за підозрою у вчиненні крадіжки поліція затримала неповнолітню жительку одного з сіл району. Дівчині загрожує до 6 років тюрми, повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

    7 серпня до поліції звернулась 37-річна жителька районного центру та повідомила, про крадіжку цінних речей зі свого будинку. За словами заявниці, протягом останніх двох тижнів її не було вдома. У цей час невідома особа шляхом пошкодження вікна проникла у її будинок та викрала дві золоті обручки.

    Як розповів начальник Бершадського відділу поліції В'ячеслав Лялюцький, підозри поліцейських щодо вчинення цього злочину впали на 15-річну односельчанку потерпілої, яка неодноразово потрапляла в поле зору поліції за такі злочини. Поспілкувавшись з дівчиною, підозри поліцейських підтвердились. У вчиненому вона зізналась.

    Слідчим відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка). Наразі поліцейські перевіряють причетність дівчини до вчинення аналогічних злочинів на території району.

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