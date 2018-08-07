Сільський голова на Вінниччині не асфальтує дорогу, бо турбується про людей (документ)



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Сільський голова на Вінниччині

Голова села Сальник Калинівського району Вінницької області Андрій Вовк заявив, що не асфальтує вулицю Вишневу у своєму селі, бо турбується про його мешканців. Відповідну відповідь на заяву мешканки Вероніки Михайлівни оприлюднено у Facebook.

«Щодо облаштування на вашій вулиці асфальтового покриття можу зазначити слідуюче – вже давно можна було заасфальтувати згадану вулицю, але не асфальтується тільки по тій причині, щоб ви не позбивали коліна, коли будете їздити не велосипеді», - сказано у документі.

Відповідь на заяву мешканки було надано ще 5 травня, проте про неї стало відомо тільки тепер.

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