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Завідувачка кафедри медуніверситету у Вінниці сплагіатила дисертацію з російських книг

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Завідувачка кафедри медуніверситету у Вінниці сплагіатила дисертацію з російських книг
Активісти виявили у докторській дисертації завідувачки Вінницького медуніверситету списані з російського підручника фрагменти
фото з відкритих джерел

У докторській дисертації Вікторії Петрушенко виявили плагіат з російської книги 2005 року і 10 інших дисертацій

Аналіз дисертації оперної співачки та завідувачки кафедри хірургії Вінницького національно медичного університету імені Пирогова Вікторії Петрушенко показав плагіат із російської книги та 10 інших дисертацій. Про це повідомляє наукова спільнота «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях».

У докторській дисертації Вікторії Петрушенко виявили плагіат з російської книги 2005 року і 10 інших дисертацій. Також повідомляється, що вона сфальсифікувала висновки свого експерименту на собаках з дослідження панкреатиту. 

«У дисертації Петрушенко стверджує, що нібито вона проводила експеримент на собаках, яких «утримували в умовах віварію «Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова», але насправді усі дані в статті, нібито отримані нею, весь розділ «Результати досліджень та їх обговорення», а також «Висновки» скопійовані з автореферату російської докторської дисертації В. В. Шабанова», – зазначають дослідники дисертації Петрушенко. 

Завідувачка кафедри медуніверситету у Вінниці сплагіатила дисертацію з російських книг фото 1
Завідувачка кафедри медуніверситету у Вінниці сплагіатила дисертацію з російських книг фото 2
У дисертації завідувачки кафедри хірургії Вінницького національно медичного університету Петрушенко знайшли плагіат
У дисертації завідувачки кафедри хірургії Вінницького національно медичного університету Петрушенко знайшли плагіат
фото: false-science.ucoz.ua

Автори дослідження приходять до висновку що у дисертації Петрушенко виявлено яскравий приклад обману, яким у Законі про освіту (ст. 42, п. 4) вважається «надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування».

Нагадаємо, що 19 березня новопризначеного міністра освіти та науки Лісового звинуватили в плагіаті. 23 березня міністр освіти та науки Оксен Лісовий повідомив про подання своєї дисертації на перевірку. 30 травня Лісовий вирішив відмовитися від свого наукового ступеня. Міністр освіти заявив, що наукові ступені – це «постсовєцька культура», і він готовий стати першим посадовцем, який добровільно відмовиться від ступеня кандидата наук.

Зазначимо, що Нацагенство призупинило перевірку дисертації Лісового на плагіат. Перевірку призупинено через зміни до постанови уряду, яка дозволяє відмовитися від наукового ступеня.

Теги: медицина Вінниця університет

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