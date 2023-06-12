Вербував чоловіків до ПВК «Вагнер». Перед судом постане житель Вінниці
Вербувальника затримали у Вінниці, наразі він перебуває під вартою
Прокурори Вінницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом державної зради. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Розслідуванням установлено, що з листопада по грудень 2022 року чоловік за завданням представників спецслужб РФ підшуковував та вербував жителів Вінниці до складу ПВК «Вагнер». Вони мали брати участь у бойових діях проти України. За це він пропонував кандидатам грошову винагороду – від 2 до 4 тис. дол. на місяць.
«Пропозицію» прийняв вінничанин, який раніше відбував разом з обвинуваченим тюремний строк. Він мав виконувати завдання, пов’язані з охороною стратегічно важливих російських об’єктів на тимчасово окупованих територіях України.
«Про успішне вербування обвинувачений прозвітував своєму куратору з «Вагнера». Від нього отримав детальні інструкції про перехід завербованого на бік ворога», – йдеться в повідомленні.
Вербувальника затримали у Вінниці. Наразі він перебуває під вартою.
До слова, раніше у Російському добровольчому корпусі заявили, що 11 червня під час обміну один із полонених росіян, який раніше воював у лавах ПВК «Вагнер», від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем «РДК» (Російський добровольчий корпус).
Коментарі — 0