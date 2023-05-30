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Міністр Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міністр Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук
Міністр Лісовий відправив свою кандидатську дисертацію на кілька авторитетних експертиз
фото: Оксен Лісовий/Facebook

Оксен Лісовий: «В академічному світі науковий ступінь – це про цінність та довіру»  

Уряд України уперше затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що першим відмовився від ступеня кандидата наук.

«В академічному світі науковий ступінь – це про цінність та довіру, а ще про здобуття, а не отримання. Як військову форму мають право носити лише військові, так і мати наукові ступені, на мою думку, повинні лише науковці...

На собі, власне, першим і випробовував механізм відмови. Написав відповідну заяву і від учора вже не є кандидатом наук. Триматися за формальні для себе статуси не збираюся. Набагато важливіші реальні справи та дії», – написав міністр на Facebook.

Лісовий додав, що наступним кроком у становленні нової культури академічної доброчесності має стати відповідний закон, який наразі доопрацьовується. «Наше завдання – розвивати, підтримувати та підсилювати прогресивну науку та людей, які нею займаються – відповідально та ефективно», – пише міністр.

Нагадаємо, на сайті, присвяченому помилкам у наукових дослідженнях, проаналізували дисертацію нового міністра освіти Оксена Лісового на тему «Соціокультурна самоідентифікація особистості», яку він захистив у 2012 році. Зокрема, там йдеться про те, що частина тексту збігається з текстами двох дисертацій, захищених у 2011 році. 

Раніше Лісовий пояснив, чому важливо відновити офлайн навчання.

Читайте також: Скандал навколо нового глави Міносвіти: Лісовий готовий відмовитися від наукового ступеня
Теги: міністр закон скандал навчання Оксен Лісовий

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