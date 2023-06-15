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Державні установи США постраждали від глобальної кібератаки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Державні установи США постраждали від глобальної кібератаки
Хакери заблокували сайти держустанов США
фото: ілюстративне

Американські федеральні відомства зазнали масованих хакерських атак

Низка американських федеральних відомств зазнали хакерських атак, повідомляє CNN. Розслідуванням зайнялося Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA). 

Голова установи Ерік Голдстайн заявив, що зараз важливо оцінити наслідки злому та виправити наслідки. При цьому він відмовився розкривати, які саме відомства атакували.

«Ми терміново працюємо, щоб зрозуміти наслідки та забезпечити своєчасне усунення»,– повідомив він. 

Зазначимо, широкомасштабна хакерська кампанія, яка почалася ще два тижні тому і вразила великі університети США та уряди штатів. Хакерська атака посилює тиск на федеральних чиновників, які пообіцяли покласти край лиху від атак програм-вимагачів, які завдали шкоди школам, лікарням і місцевим органам влади в США.

Цього тижня університет імені Джона Гопкінса в Балтіморі та відома система охорони здоров’я цього університету заявили, що «конфіденційну особисту та фінансову інформацію», включно з рахунками за медичне обслуговування, можливо, було викрадено під час злому.

Минулого тижня російськомовна хакерська група, відома як Clop, взяла на себе відповідальність за деякі хакерські атаки, які також вплинули на співробітників BBC, British Airways, нафтового гіганта Shell та урядів штатів Міннесота та Іллінойс тощо.

14 червня хакери Killnet та представники Revil, а також члени Anonymous Sudan повідомили про плани в найближчі 48 годин атакувати банківську систему Європи. За їхньою заявою, очікується найсильніша кібератака в історії. 

Уже сьогодні проросійське хакерське угруповання NoName здійснило атаки на сайти нідерландських портів, зокрема й Роттердам – найбільший порт Європи. Зазначається, що закери здійснили DDoS-атаки, які передбачають скеровування великої кількості запитів на сайт для перевантаження серверів, проти портів Гронінгена, Амстердама, Роттердама і Ден Хелдера. У результаті сайти цих портів не були доступні протягом минулих вихідних і кілька годин у вівторок.

Читайте також: Російські хакери атакували урядові портали Швейцарії
Теги: кібератака університет хакер

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