На Вінниччині посадовець в/ч незаконно нарахував «бойових» на майже 5 млн грн

На Вінниччині посадовця однієї з військових частин підозрюють у фальсифікації бойових виплат для військових

Заступнику командира однієї з військових частин, дислокованих на Вінниччині, повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби, в результаті чого було завдано державі збитків на суму 4,8 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію та ДБР.

Слідство встановило, що у період із вересня по грудень 2022 року посадовець оформив неправдиві документи щодо участі 62 військовослужбовців частини у бойових діях. Насправді ці військовослужбовці були направлені для виконання завдань у Київській області, яка на той час не належала до зон активних бойових дій.

Посадовець видав фальшиві довідки про нібито безпосередню участь військових у бойових діях. На основі цих документів їм були безпідставно виплачені додаткові винагороди, розмір яких складав від 30 тис. до 100 тис. грн кожному.

Через такі дії держава зазнала значних збитків у розмірі 4,8 млн грн.

Заступнику командира інкримінують порушення за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, у ніч на 17 квітня в одному з населених пунктів у Вінницькій області стався інцидент, який завершився вибухом. Конфлікт між групою громадян переріс у бійку, під час якої вибухнув невідомий предмет. У результаті двоє чоловіків, віком 48 та 50 років, отримали травми.

До слова, у Вінниці 17-річний одесит отримав пʼять років за підпал ТЦК. Згідно з матеріалами справи, у Вінниці 6 липня 2024 року близько 04:00 стався підпал будівлі ТЦК. Займання на сходах центрального входу вдалося локалізували силами чергової частини.

На місці події виявили шматок тканини зі слідами ДНК. Також підпалювача зафіксували камери спостереження сусідніх будинків. Того ж дня підозрюваного затримали в місцевому готелі, де він тимчасово проживав.