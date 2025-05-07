Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

ЗМІ назвали державну компанію, посадовці якої вперто не декларують свої статки

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
ЗМІ назвали державну компанію, посадовці якої вперто не декларують свої статки
Топменеджмент ключового державного підприємства у галузі георозвідки не звітує публічно про свій майновий стан
фото з відкритих джерел

Менеджери НАК «Надра України» ігнорують заклик Держгеонадра продемонструвати прозорість

Посадовці ПРАТ НАК «Надра України», яке на 100% перебуває у власності Кабінету міністрів України, не подають декларацій про доходи вже чотири роки роки поспіль. Про це пише «Комерсант український» .

Видання нагадує, постановою Кабінету Міністрів України № 640 від 22.05.2019 «Питання публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України» змінено тип публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України» з публічного на приватне та перейменовано його в приватне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Надра України». Ця зміна, власне, і дозволяє тепер посадовцям компанії не подавати декларацій про доходи. 

Водночас за власним бажанням посадовці «Надра України» могли би подавати свої декларації про доходи. Ніякої заборони на це їм немає. Тим паче, що показувати свої доходи компанію ще минулого року закликала Державна служба геології та надр України, про що відомство поінформувало у відповідь на запит журналістів.

ЗМІ назвали державну компанію, посадовці якої вперто не декларують свої статки фото 1
ЗМІ назвали державну компанію, посадовці якої вперто не декларують свої статки фото 2

Журналісти також отримали відповідь НАК «Надра України» на вищевказаний лист Держгеонадра (від 2024 року).  Відмову подавати декларації про доходи топменеджери аргументують відсутністю до них такої вимоги збоку НАЗК та й відсутністю такого обов’язку, через те, що НАК «Надра України»  – юридична особа не публічного, а тепер уже «приватного права». 

Голова правління ПрАТ «НАК «Надра України» (з 11 грудня 2019 року)
Голова правління ПрАТ «НАК «Надра України» (з 11 грудня 2019 року)

Відповідний лист підписав з цим поясненням особисто голова компанії Тарас Кузьмич. 

ЗМІ назвали державну компанію, посадовці якої вперто не декларують свої статки фото 3

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни на час воєнного стану  посадовцям тимчасово було дозволило подавати декларації  «за власним бажанням». Проте згодом декларування було відновлене.

Цьогорічна кампанія з подачі електронних декларацій про доходи українськими посадовцями завершилася  Усі, хто мав би за законом публічно прозвітувати про свої статки, накопичення та активи, зробили це до 31 березня 2025 року включно, за виключеннями окремих категорій громадян, на кшталт військовослужбовців, полонених чи осіб, що опинилися на окупованих територіях, термін подачі декларацій для яких продовжено.

«Надра України»компанія, яка реалізовує інвестиційні проекти у геологорозвідувальній галузі на території всієї України. Працівниками підприємств, що входять до складу НАК «Надра України», відкрито та здано в експлуатацію понад сто нафто-газоконденсатних родовищ, Мужіївське родовище золото-поліметалевих руд, Клинцівське родовище корінного золота, вугільні родовища Львівсько-Волинського вугільного басейну, родовища самородної сірки та калійних солей Передкарпатського прогину України, Дашуківське родовище бентонітових глин, Дніпровський басейн бурого вугілля, родовища мінеральних вод типу «Нафтуся», «Моршинська», «Поляна Квасова», «Шаянська», численні родовища облицювального та будівельного каменю тощо. 

До складу НАК «Надра України» входять: ДП «Агрогеофізика»,  ДП «Балаклеяпромгеофізика”, ДП «Горліврозвідка», ДП «Житопірбуррозвідка»,  ДП «Західукргеологія», ДП «Кримгеологія», ДП «Миргороднафтогазорозвідка», ДП «НадраРесурс», ДП «Полтавнафтогазгеологія», ДП «Полтава РДП», ДП 2Проектний інститут «Укргеолбуд проект», ДП «Центрукргеологія», ДП «Чернігівнафтогазгеологія», ДАХК «Укргеолреммаш».

Раніше «Главком» опублікував розслідування «Під грифом «таємно». Які зарплати отримують керівники найбільших державних компаній під час війни». Журналісти видання назвали топменеджерів, які приховують свої статки. Детальніше про це читайте тут: Епідемія секретності. Хто з керівників найбільших державних компаній відмовився декларувати статки.

Теги: державна служба Держгеонадра декларація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Речник КМВА Євген Ієвлєв втрапив у скандал піля спілкування з журналістом
Речник КМВА опинився у центрі гучного скандалу через погрози журналісту
Вчора, 11:21
Найбільші суми задекларували мешканці Києва
В Україні значно зросла кількість мільйонерів: дані Податкової
5 травня, 13:55
Range Rover Sport 2022 року був зареєстрований на фірму Катерини Шмигаль через півтора місяця її існування
Кабмін пояснив, чому у деклараціях Шмигаля відсутній автомобіль преміум-класу
1 травня, 05:09
Range Rover Sport 2022 року був зареєстрований на фірму Катерини Шмигаль через півтора місяця її існування
Шмигаль не задекларував автомобіль преміум-класу, яким користується його дружина – розслідування
29 квiтня, 07:06
Юрій Бойко (зліва) винен старшому синові Анатолію 56 млн грн
Нардеп Бойко заборгував сину 56 млн грн
24 квiтня, 14:08
Дружина Прокопіва у статусі біженки отримала понад 300 тис. грн допомоги від Німеччини
Дохід Прокопіва та його дружини-біженки торік зріс майже вдвічі
23 квiтня, 16:44
У понад двох десятків членів уряду більше ніж 50% загального доходу складається із зарплати
Зарплата урядовців за рік зросла майже на чверть: дослідження
22 квiтня, 14:41
В Україні зростає сума задекларованих громадянами доходів, отриманих протягом минулого року
Українці задекларували вже 88,2 млрд грн. Податкова назвала регіони, де найбільше мільйонерів
15 квiтня, 17:08
Щоб скористатися програмою, потрібно звернутись у будь-який центр зайнятості, подати заявку онлайн на сайті Державної служби зайнятості або через мобільний застосунок
Безкоштовна перекваліфікація: які професії обирають українці найчастіше
12 квiтня, 03:21

Економіка

ЗМІ назвали державну компанію, посадовці якої вперто не декларують свої статки
ЗМІ назвали державну компанію, посадовці якої вперто не декларують свої статки
Міжнародні резерви України сягнули рекордної суми
Міжнародні резерви України сягнули рекордної суми
Україна має терміново почати переговори про відстрочку запровадження екомита CBAM – президент «Укрметалургпрому»
Україна має терміново почати переговори про відстрочку запровадження екомита CBAM – президент «Укрметалургпрому»
Гетманцев розповів, як митні війни Трампа відіб’ються на гривні
Гетманцев розповів, як митні війни Трампа відіб’ються на гривні
HR-керівника «Метінвесту» визнали одним з найкращих в Україні за версією Forbes
HR-керівника «Метінвесту» визнали одним з найкращих в Україні за версією Forbes
ДТЕК ВДЕ покращив фінансові показники через побудовану під час війни Тилігульську ВЕС
ДТЕК ВДЕ покращив фінансові показники через побудовану під час війни Тилігульську ВЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 травня 2025
18K
Путін звинуватив Румунію у розв'язанні війни в Україні. МЗС відреагувало на кремлівські закиди
18K
Прогноз магнітних бур на 7-9 травня: якою буде сонячна активність
12K
Пере речі окупантів. Колаборант Царьов прилаштував маму у Криму
12K
Втрати ворога станом на 7 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
Вчора, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
Вчора, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
Вчора, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
5 травня, 12:57

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua