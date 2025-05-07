ЗМІ назвали державну компанію, посадовці якої вперто не декларують свої статки

Менеджери НАК «Надра України» ігнорують заклик Держгеонадра продемонструвати прозорість

Посадовці ПРАТ НАК «Надра України», яке на 100% перебуває у власності Кабінету міністрів України, не подають декларацій про доходи вже чотири роки роки поспіль. Про це пише «Комерсант український» .

Видання нагадує, постановою Кабінету Міністрів України № 640 від 22.05.2019 «Питання публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України» змінено тип публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України» з публічного на приватне та перейменовано його в приватне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Надра України». Ця зміна, власне, і дозволяє тепер посадовцям компанії не подавати декларацій про доходи.

Водночас за власним бажанням посадовці «Надра України» могли би подавати свої декларації про доходи. Ніякої заборони на це їм немає. Тим паче, що показувати свої доходи компанію ще минулого року закликала Державна служба геології та надр України, про що відомство поінформувало у відповідь на запит журналістів.

Журналісти також отримали відповідь НАК «Надра України» на вищевказаний лист Держгеонадра (від 2024 року). Відмову подавати декларації про доходи топменеджери аргументують відсутністю до них такої вимоги збоку НАЗК та й відсутністю такого обов’язку, через те, що НАК «Надра України» – юридична особа не публічного, а тепер уже «приватного права».

Голова правління ПрАТ «НАК «Надра України» (з 11 грудня 2019 року)

Відповідний лист підписав з цим поясненням особисто голова компанії Тарас Кузьмич.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни на час воєнного стану посадовцям тимчасово було дозволило подавати декларації «за власним бажанням». Проте згодом декларування було відновлене.

Цьогорічна кампанія з подачі електронних декларацій про доходи українськими посадовцями завершилася Усі, хто мав би за законом публічно прозвітувати про свої статки, накопичення та активи, зробили це до 31 березня 2025 року включно, за виключеннями окремих категорій громадян, на кшталт військовослужбовців, полонених чи осіб, що опинилися на окупованих територіях, термін подачі декларацій для яких продовжено.

«Надра України» – компанія, яка реалізовує інвестиційні проекти у геологорозвідувальній галузі на території всієї України. Працівниками підприємств, що входять до складу НАК «Надра України», відкрито та здано в експлуатацію понад сто нафто-газоконденсатних родовищ, Мужіївське родовище золото-поліметалевих руд, Клинцівське родовище корінного золота, вугільні родовища Львівсько-Волинського вугільного басейну, родовища самородної сірки та калійних солей Передкарпатського прогину України, Дашуківське родовище бентонітових глин, Дніпровський басейн бурого вугілля, родовища мінеральних вод типу «Нафтуся», «Моршинська», «Поляна Квасова», «Шаянська», численні родовища облицювального та будівельного каменю тощо. До складу НАК «Надра України» входять: ДП «Агрогеофізика», ДП «Балаклеяпромгеофізика”, ДП «Горліврозвідка», ДП «Житопірбуррозвідка», ДП «Західукргеологія», ДП «Кримгеологія», ДП «Миргороднафтогазорозвідка», ДП «НадраРесурс», ДП «Полтавнафтогазгеологія», ДП «Полтава РДП», ДП 2Проектний інститут «Укргеолбуд проект», ДП «Центрукргеологія», ДП «Чернігівнафтогазгеологія», ДАХК «Укргеолреммаш».

Раніше «Главком» опублікував розслідування «Під грифом «таємно». Які зарплати отримують керівники найбільших державних компаній під час війни». Журналісти видання назвали топменеджерів, які приховують свої статки. Детальніше про це читайте тут: Епідемія секретності. Хто з керівників найбільших державних компаній відмовився декларувати статки.