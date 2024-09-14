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Священника Моспатріархату затримали за підозрою в підтримці Росії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Священника Моспатріархату затримали за підозрою в підтримці Росії
Клірик обвинувачується в тому, що протягом 2022-2024 років у власному акаунті
ілюстративне фото

Чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення

Прокурорами Вінницької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно священнослужителя УПЦ (МП) з Хмільницького району Вінниччини, за підтримку окупантів. 

Клірик обвинувачується в тому, що протягом 2022-2024 років у власному акаунті в Telegram поширював текстові та відеоматеріали з чіткою підтримкою проросійської ідеології та антиукраїнською позицією. Чоловік виправдовував осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році, та заперечував злочини окупантів.

Першоджерелами такої інформації часто були російські телеграм-канали, які розповідають про «справжні причини сво» та подають російську збройну агресію як внутрішній громадянський конфлікт українців. 

У таких дописах українські військовослужбовці зображені жорстокими агресорами щодо мирного населення, особливо жінок і дітей, а окупаційні війська РФ і незаконні збройні формування – миротворцями і визволителями. 

За вчинення інкримінованого злочину передбачено покарання до восьми років позбавлення волі. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: церква Московська церква в Україні окупанти

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