Продавав золото Росії. СБУ оголосила підозру священнику-ювеліру Московської церкви

Заочно підозру отримав настоятель одного з храмів Московської церкви у Луганську Сергій Гутенко

Серед постійних клієнтів клірика – представники РПЦ, які закуповують дорогоцінні вироби з золота та срібла для власних колекцій та оформлення приміщень єпархій

Служба безпеки оголосила про підозру клірику Московської церкви з Луганська. Він незаконно постачає представникам Російської православної церкви дорогоцінні вироби. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці оголосили підозру настоятелю одного з храмів Московської церкви у тимчасово окупованому Луганську Сергію Гутенку. Він має підконтрольну ювелірну компанію, яка постачає свою продукцію до Росії.

Як зазначає СБУ, серед постійних клієнтів клірика – представники РПЦ, які закуповують дорогоцінні вироби з золота та срібла для власних колекцій та оформлення приміщень єпархій. Також він виготовляє ювелірні відзнаки для окупаційних угруповань РФ та ФСБ.

Компанія священника сплачує так звані «податки» до адміністрації «ЛНР». Крім того, за словами пресслужба СБУ, після окупації частини Луганської області фігурант один з перших «перереєстрував» компанію. Після початку повномасштабного вторгнення він розширив продаж ювелірної продукції в Росії та по всій тимчасово окупованій території України.

СБУ повідомила клірику підозру про колабораційну діяльність (ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.

Як повідомляє Служба безпеки, з початку повномасштабного вторгнення РФ відкрито кримінальні провадження щодо понад 100 священнослужителів Московської церкви, майже 50 із них уже повідомлено про підозру, а 26 отримали судові вироки.

До слова, священник Калинівського благочиння УПЦ МП на Вінниччині виправдовував повномасштабне вторгнення РФ в Україну та очікував на прихід окупантів в область. Так, за даними Служби безпеки, у спілкуванні з вірянами протоієрей вихваляв Путіна та закликав до підтримки окупантам. Також він поширював прокремлівські наративи серед вірян релігійної громади через Телеграм.