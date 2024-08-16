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Виправдовував воєнні злочини РФ: правоохоронці викрили настоятеля храму на Черкащині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Виправдовував воєнні злочини РФ: правоохоронці викрили настоятеля храму на Черкащині
Від початку повномасштабного вторгнення РФ вісім підозр отримали клірики Черкаської єпархії УПЦ (МП) за публічну підтримку агресора
фото ілюстративне

За даними слідства, фігурант поширював відео серед мешканців громади із закликами не брати участь у спротиві російській агресії та виїжджати за кордон

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність клірика Черкаської єпархії УПЦ (МП). Йдеться про настоятеля одного із храмів Корсунь-Шевченківського благочиння, який виправдовував повномасштабну війну РФ проти України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, фігурант поширював відео серед мешканців громади із закликами не брати участь у спротиві російській агресії та виїжджати за кордон.

Також клірик розсилав відеоролики місцевим жителям через популярні месенджери, в яких виправдовував воєнні злочини окупантів і намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України.
«У такий спосіб фігурант розхитував суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора.
Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій представника УПЦ (МП).
На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ вісім підозр отримали клірики Черкаської єпархії УПЦ (МП) за публічну підтримку агресора та поширення ворожої пропаганди.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала священника УПЦ МП, який був агентом головного управління Генерального штабу ЗСРФ і готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині. 

До слова, Московська церква в Україні досі служить Росії – новий настоятель Лаври показав докази. Архімандрит Авраамій заявив, що Московська церква своїми діями показує байдужість до захисників.

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Теги: Черкащина церква

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