Естонська церква розірвала зв'язок з Московським патріархатом

Собор ухвалив нову редакцію статуту церкви, в якій закріплюється самостійність у справах церковно-адміністративних, церковно-господарських, церковно-просвітницьких та церковно-громадянських

Естонська православна церква прибрала зі статуту згадку про Московський патріархат

На другій сесії собору Естонської православної церкви було ухвалено нову редакцію статуту, яка підкреслює адміністративну самостійність церкви та вилучає згадки про Московський патріархат. Про це повідомляє ERR.

Новий статут закріплює самостійність ЕПЦ у церковно-адміністративних, церковно-господарських, церковно-просвітницьких та церковно-громадянських справах. Крім того, назва церкви була змінена на «Естонська православна церква», посилаючись на Томос 1993 року.

Собор також схвалив діяльність Синоду в переговорному процесі з державою та висловив надію на подолання розколу в естонському православ'ї на основі канонічності та взаємної поваги.

Нагадаємо, міністерство економіки Естонії хоче зробити видачу чеків і рахунків більш екологічним, і в 2025 році в більшості випадків паперові варіанти пропонують замінювати цифровим підтвердженням покупок.

Згідно із чинним законом, торговці зобов'язані видавати споживачеві чек, якщо його покупка перевищує 20 євро. З моменту набуття чинності поправок, ця вимога буде скасована.