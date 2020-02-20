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    У 2020 році планують завершити ремонт траси М12 на Вінниччині

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    У 2020 році планують завершити ремонт траси М12 на Вінниччині

    Протягом 2020 року планують завершити ремонт автомобільної дороги М12 в межах Вінницької області

    Траса входить до міжнаціонального коридору Go Highway, завдяки якому планують з'єднати польські порти в Гданську із українськими в Одесі, Херсоні, Миколаєві.

    Про це йшлося на засіданні колегії Вінницької обласної державної адміністрації 19 лютого.

    З державного Дорожнього фонду виділять 1 086 мільйонів гривень на завершення ремонту М12. За ці кошти оновлять 25 км автошляху, а також два мости. 

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    У 2020 році планують завершити ремонт траси М12 на Вінниччині
    У 2020 році планують завершити ремонт траси М12 на Вінниччині

    «Службою розроблено проектно-кошторисну документацію, проведено тендерні процедури, визначено підрядні організації, затверджено схеми організації дорожнього руху під час виконання робіт, підрядники готові приступити до виконання з першого березня. В цьому році ремонтні роботи будуть повністю завершені у Вінницькій області», - зазначив начальник Служби автомобільних доріг у Вінницькій області  Ігор Алексєєв під час доповіді.

    Джерело: Vinbazar

    дороги ремонт Вінниччина
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