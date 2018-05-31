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    У ДТП на Вінниччині постраждала дитина

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    У ДТП на Вінниччині постраждала дитина

    Автомобіль злетів з дороги

    30 травня близько 08.46 на об’їзній дорозі м. Гайсин легковий автомобіль «Форд Фокус» з`їхав з дороги. Внаслідок автопригоди водій та дві пасажирки транспортного засобу отримали тілесні ушкодження. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження.

    За кермом транспортного засобу перебував 25-річний вінничанин. Попередньо встановлено, що водій іномарки не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та  допустив зіткнення з деревом.

    Внаслідок аварії постраждав сам водій та двоє його пасажирів: 24-річна жінка та дворічна дівчинка.  Потерпілі госпіталізовані до гайсинської лікарні.

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    У ДТП на Вінниччині постраждала дитина
    У ДТП на Вінниччині постраждала дитина

    Автомобіль поміщено на арештмайданчик.

    Слідчим відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

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