У ДТП на Вінниччині постраждала дитина

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Автомобіль злетів з дороги

30 травня близько 08.46 на об’їзній дорозі м. Гайсин легковий автомобіль «Форд Фокус» з`їхав з дороги. Внаслідок автопригоди водій та дві пасажирки транспортного засобу отримали тілесні ушкодження. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження.

За кермом транспортного засобу перебував 25-річний вінничанин. Попередньо встановлено, що водій іномарки не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та допустив зіткнення з деревом.

Внаслідок аварії постраждав сам водій та двоє його пасажирів: 24-річна жінка та дворічна дівчинка. Потерпілі госпіталізовані до гайсинської лікарні.

Автомобіль поміщено на арештмайданчик.

Слідчим відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.